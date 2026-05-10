الأحد 2026-05-10 08:01 ص

إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 10-05-2026 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل قامت، اليوم الأحد، بترحيل المواطن الإسباني سيف أبو كشك، والبرازيلي تياغو أفيلا، بعد الانتهاء من التحقيق في مشاركتهما في أسطول كان متجها إلى غزة.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الإسرائيلية إن أبو كشك مشتبه به للانتماء إلى منظمة إرهابية، بينما أفيلا مشتبه به بالقيام بأنشطة غير قانونية.


وكانت إسرائيل اعترضت في أواخر أبريل الماضي، أسطولا مكونا من 20 قاربا يحمل قرابة 175 ناشطا كان يهدف لنقل مساعدات لقطاع غزة.

 وكان منظمو أسطول المساعدات، الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي زلزال بقوة 5.8 درجة يهز منطقة في تشيلي

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة

69 قتيلاً في هجوم مسلح شمال شرق الكونغو الديمقراطية

عربي ودولي 69 قتيلاً في هجوم مسلح شمال شرق الكونغو الديمقراطية

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 3 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13 ، وفي مناطق البادية 27- 21 ، وفي مناطق ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأحد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اللواء وجيه علي العبد الله

عربي ودولي سوريا: القبض على اللواء وجيه العبد الله المدير السابق للشؤون العسكرية بالقصر الرئاسي

سفينة أميركية

عربي ودولي ترقب عالمي لرد إيران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

علما قطر والولايات المتحدة

عربي ودولي روبيو يبحث مع رئيس الوزراء القطري التعاون الأمني وجهود إنهاء الحرب في إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 