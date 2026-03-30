إسرائيل ترصد هجوما صاروخيا إيرانيا

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف جنوب إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على اعتراضه.





من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في ديمونة وبلدات عدة جنوبي إسرائيل ومنطقة البحر الميت.



كما قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا إيرانيا كان يستهدف ديمونة.





