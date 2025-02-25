 
الثلاثاء 2025-02-25 10:11 ص
 

إسرائيل تزعم اعتقال شخصين تسللا إليها من الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   زعم الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اعتقال شخصين مشتبه بهما، بعد تسللهما إلى إسرائيل قادمين من الأردن.اضافة اعلان


وجرت واقعة الاعتقال في منطقة البحر الميت قرب الحدود بين إسرائيل والأردن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المشتبهين تم تحويلهما إلى قوات الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.

وأتى ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش تنفيذ عمليات بحث قرب البحر الميت، للاشتباه في "محاولة تسلل من الأردن".

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت".
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية 3 إصابات في حوادث تصادم خلال 24 ساعة

تعبيرية

فيديو منوع اذا أردت النوم طويلا بلا أرق عليك بهذا الشراب الساخن

جانب من اجتماع الهيئة العامة

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع الهيئة العامة

وزارة العمل

أخبار محلية العمل: تعاملنا مع 35 نزاعًا عماليًا وأبرمنا 31 عقد عمل جماعي في 2024

أرشيفية

اقتصاد محلي إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

عناصر من الشرطة الألمانية

عربي ودولي بدء محاكمة 4 متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا اليوم

ا

أخبار محلية إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية الخميس

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

عربي ودولي كيم جونغ أون: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"‭



 




الأكثر مشاهدة