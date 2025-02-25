إسرائيل تزعم اعتقال شخصين تسللا إليها من الأردن

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الوكيل الإخباري- زعم الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اعتقال شخصين مشتبه بهما، بعد تسللهما إلى إسرائيل قادمين من الأردن. اضافة اعلان





وجرت واقعة الاعتقال في منطقة البحر الميت قرب الحدود بين إسرائيل والأردن.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المشتبهين تم تحويلهما إلى قوات الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.



وأتى ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش تنفيذ عمليات بحث قرب البحر الميت، للاشتباه في "محاولة تسلل من الأردن".



وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت".