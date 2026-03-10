إسرائيل تزيد الإنفاق الدفاعي بقدر كبير لتمويل حرب إيران

وذكر سموتريتش أن مجلس الوزراء اجتمع مساء الثلاثاء للموافقة على الميزانية الخاصة بالحرب. وأضاف "هذه ليست نفقات، إنها استثمار".
