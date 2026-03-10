الثلاثاء 2026-03-10 11:45 م

إسرائيل تزيد الإنفاق الدفاعي بقدر كبير لتمويل حرب إيران

بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 10-03-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك الثلاثاء إن إسرائيل ستخصص ميزانية خاصة تبلغ عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعي الإضافي لتمويل الحرب الجوية مع إيران.

وذكر سموتريتش أن مجلس الوزراء اجتمع مساء الثلاثاء للموافقة على الميزانية الخاصة بالحرب. وأضاف "هذه ليست نفقات، إنها استثمار".

 
 


