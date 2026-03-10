إسرائيل تزيد الإنفاق الدفاعي بقدر كبير لتمويل حرب إيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك الثلاثاء إن إسرائيل ستخصص ميزانية خاصة تبلغ عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعي الإضافي لتمويل الحرب الجوية مع إيران.

اضافة اعلان