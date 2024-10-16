إسرائيل تسابق الوقت لتحديث تقنياتها من أجل مواجهة مسيرات حزب الله

وخلال عام من الحرب، تصدت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية للهجمات الصاروخية والقاتلة، وفقا للأسوشيتد برس.
غير انه في بعض الأحيان، واجهت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية صعوبة في مواجهة الطائرات المسيرة، حيث كانت المركبات الجوية غير المأهولة مسؤولة عن عدة هجمات مميتة.
وكانت جماعة حزب الله شنت هذا الأسبوع هجوما بطائرة مسيرة استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي قرب حيفا الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 جنود.
سكاي نيوز
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