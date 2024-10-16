 
الأربعاء 2024-10-16 01:38 م
 
 

إسرائيل تسابق الوقت لتحديث تقنياتها من أجل مواجهة مسيرات حزب الله

مكان سقوط مسيرة لحزب الله في إسرائيل
مكان سقوط مسيرة لحزب الله في إسرائيل
الأربعاء، 16-10-2024 10:42 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها تسرع من عملية تطوير تقنيات جديدة لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة.اضافة اعلان


وخلال عام من الحرب، تصدت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية للهجمات الصاروخية والقاتلة، وفقا للأسوشيتد برس.

غير انه في بعض الأحيان، واجهت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية صعوبة في مواجهة الطائرات المسيرة، حيث كانت المركبات الجوية غير المأهولة مسؤولة عن عدة هجمات مميتة.

وكانت جماعة حزب الله شنت هذا الأسبوع هجوما بطائرة مسيرة استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي قرب حيفا الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 جنود.

سكاي نيوز
 
gnews

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