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إسرائيل تستدعي لواءي احتياط

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 25-09-2024 05:50 م
الوكيل الإخباري-    أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استدعاء لواءي احتياط، وواصل شن غارات مكثفة على لبنان، بينما قال حزب الله إنه قصف مواقع حساسة بينها مقر الموساد في ضواحي تل أبيب ومصنعا لمواد متفجرة.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي إن تجنيد لواءي الاحتياط لجبهة لبنان سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
 
gnews

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