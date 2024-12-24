إسرائيل تستعيد حطام مروحية سقطت في جبل الشيخ قبل 50 عاما

الوكيل الإخباري-أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بشأن العثور على حطام مروحية إسرائيلية سقطت خلال حرب أكتوبر 1973 في منطقة جبل الشيخ السورية.



وقال الجيش الإسرائيلي: "في إطار النشاط الدفاعي الروتيني لقوات وحدة شلداغ ولواء الجبال في سوريا تم العثور على رأس دوّار لمروحية (هتسرعا) رقم 17 التابعة للسرب 114 وأعادته إلى إسرائيل".



وأضاف: "لقد بقي هذا الجزء في المنطقة بعد تحطم المروحية في 27 أبريل 1974، عندما تم استدعاؤها لإنقاذ مقاتلين من المظليين أصيبوا خلال اشتباك".



وتابع البيان: "قُتل في الحادث طيارا المروحية، الرائد جولان ليفي والملازم أمير أميت، بالإضافة إلى الميكانيكيين الجويين، الرقيب أول يعقوب برنهايم والرقيب أول يعقوب رول، وطبيب وحدة 669، الرائد الدكتور أحيكام أفني فاينشتاين، والمسعف من وحدة 669، الرقيب مئير روزنشترخ"، لافتا إلى أنه "بعد الحادث، نُقلت جثامين الضحايا لدفنهم في إسرائيل".



وختم الجيش بيانه: "وحدة 669، بالتعاون مع وحدة إيتان التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وصلت إلى الجبل لاستعادة رأس الدوّار في ذكرى الحفاظ على التراث.



كما قامت الوحدة بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود مقتنيات شخصية أو أشياء ذات أهمية لعائلات الضحايا متبقية في المكان.

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