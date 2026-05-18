إسرائيل تستقبل سفير صومالي لاند في تل أبيب وسط جدل دولي

وجاء اللقاء في إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تعيين أول سفير لإسرائيل لدى صومالي لاند وتبادل البعثات الدبلوماسية، في خطوة تثير جدلًا دوليًا بسبب عدم اعتراف المجتمع الدولي بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة.
واعترفت إسرائيل رسميًا بـ"جمهورية أرض الصومال" (Somaliland) كدولة ذات سيادة مستقلة، في خطوة أعلنتها في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، ما جعلها أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بهذا الإقليم الانفصالي في الشمال الغربي من الصومال، وفقًا لبيانات الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام الدولية.
وأكدت تل أبيب في إعلان متبادل مع "أرض الصومال" أن هذا الاعتراف يأتي برغبة في تطوير علاقات أمنية واقتصادية وسياسية واسعة، خاصة في إطار بحث الإسرائيليين عن موطئ قدم استراتيجي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وتعزيز بنية عسكرية ودبلوماسية جديدة في القرن الإفريقي.
وبرزت ردود فعل شديدة الرفض من الدول العربية والإسلامية والأفريقية؛ إذ أعلنت الصومال أن هذا الاعتراف "باطل" ومخالف للقانون الدولي، ورفض الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الخطوة، واعتبروها انتهاكًا لمبدأ وحدة الأراضي وسلامة الدول.
