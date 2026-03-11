الأربعاء 2026-03-11 10:41 ص

إسرائيل تستهدف خلية لإطلاق طائرات مسيّرة غربي إيران

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت خلية كانت تستعد لإطلاق طائرات مسيّرة من غرب إيران باتجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وذكر الجيش، في بيان، أن سلاح الجو رصد الاثنين عددًا من العناصر المرتبطين بمنظومة الطائرات غير المأهولة التابعة لإيران داخل موقع إطلاق في غرب البلاد.

وأضاف البيان أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت ضربة استهدفت أفراد الخلية بعد دخولهم إلى الموقع بهدف إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أنه يواصل تنفيذ عمليات تستهدف ما وصفها بالبنى التحتية لمنظومات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة في غرب إيران، بهدف الحد من الهجمات التي قد تُطلق باتجاه إسرائيل.

وحتى الآن لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.
 
 


