إسرائيل تستهدف سيارة بجبل لبنان.. وتقصف البقاع والجنوب - فيديو

الوكيل الإخباري- مع تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مختلف المناطق في لبنان، استهدفت إسرائيل سيارة على طريق "عاريا" بمحافظة جبل لبنان.



فقد أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن طائرة مسيرة قصفت سيارة على طريق الكحالة عاريا، وهو الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع (شرقاً).



كما أضافت أن الضربة أدت إلى استشهاد سيدة وإصابة رجل كان برفقتها.

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