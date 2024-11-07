إسرائيل تستهدف سيارة بجبل لبنان.. وتقصف البقاع والجنوب - فيديو

فقد أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن طائرة مسيرة قصفت سيارة على طريق الكحالة عاريا، وهو الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع (شرقاً).
كما أضافت أن الضربة أدت إلى استشهاد سيدة وإصابة رجل كان برفقتها.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت 110 أهداف في لبنان وقطاع غزة خلال اليوم الماضي .
وأوضح في بيان أنه استهدف 20 موقعاً في بعلبك الهرمل وشمال نهر الليطاني، ما أدى لاستشهاد نحو 60 عنصراً من "حزب الله".السيارة التي استهدفت على طريق الكحالة. pic.twitter.com/xKLac56TKR— Macario21 (@Macario218) November 7, 2024
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