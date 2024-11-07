 
الخميس 2024-11-07 02:04 م
 

إسرائيل تستهدف سيارة بجبل لبنان.. وتقصف البقاع والجنوب - فيديو

مكان استهداف السيارة
مكان استهداف السيارة
الخميس، 07-11-2024 12:07 م

الوكيل الإخباري- مع تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مختلف المناطق في لبنان، استهدفت إسرائيل سيارة على طريق "عاريا" بمحافظة جبل لبنان.

فقد أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن طائرة مسيرة قصفت سيارة على طريق الكحالة عاريا، وهو الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع (شرقاً).

كما أضافت أن الضربة أدت إلى استشهاد سيدة وإصابة رجل كان برفقتها. 

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فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت 110 أهداف في لبنان وقطاع غزة خلال اليوم الماضي .

وأوضح في بيان أنه استهدف 20 موقعاً في بعلبك الهرمل وشمال نهر الليطاني، ما أدى لاستشهاد نحو 60 عنصراً من "حزب الله".



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