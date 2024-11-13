إسرائيل تستهدف شقة سكنية في جبل لبنان

وطالت الغارة الطابقين الأول والثاني لأحد المباني في منطقة عرمون، التي تُستهدف للمرة الأولى، وسط أنباء عن وقوع إصابات، اليوم الأربعاء.
ويدور الحديث عن وجود أنباء أولية حول محاولة اغتيال أحد عناصر حزب الله، من دون تأكيد قاطع.
و شنت إسرائيل غارات على مناطق الليلكي، وحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية التي كانت تعد سابقا معقل حزب الله الحصين.
فيما تصاعدت أعمدة الدخان فوق الضاحية التي باتت مدمرة بشكل شبه كامل، بعد فراغها من السكان.
وكانت الضاحية تعرضت أمس أيضا لسلسلة غارات عنيفة بلغت أكثر من 12.
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