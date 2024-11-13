 
الأربعاء 2024-11-13 09:31 ص
 

إسرائيل تستهدف شقة سكنية في جبل لبنان

صورة المبنى المستهدف
صورة المبنى المستهدف
الأربعاء، 13-11-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً طالت إحداها مجمعاً طبياً في بئر العبد، استهدفت إسرائيل مبنى في بلدة عرمون في قضاء عاليهن بمحافظة جبل لبنان.اضافة اعلان


وطالت الغارة الطابقين الأول والثاني لأحد المباني في منطقة عرمون، التي تُستهدف للمرة الأولى، وسط أنباء عن وقوع إصابات، اليوم الأربعاء.

ويدور الحديث عن وجود أنباء أولية حول محاولة اغتيال أحد عناصر حزب الله، من دون تأكيد قاطع. ‎

و شنت إسرائيل غارات على مناطق الليلكي، وحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية التي كانت تعد سابقا معقل حزب الله الحصين.

فيما تصاعدت أعمدة الدخان فوق الضاحية التي باتت مدمرة بشكل شبه كامل، بعد فراغها من السكان.

وكانت الضاحية تعرضت أمس أيضا لسلسلة غارات عنيفة بلغت أكثر من 12.

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