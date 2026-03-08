إسرائيل تستهدف طائرات مقاتلة من طراز "إف-14" بمطار أصفهان في إيران

وأوضح البيان الصادر الأحد أن الهجمات نُفذت بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، وشملت أيضًا استهداف أنظمة رصد ودفاع جوي اعتُبرت مهدِّدة لطائرات سلاح الجو.
وأضاف أن هذه الضربات تأتي بعد يومين من تدمير 16 طائرة في مطار مهرآباد في طهران، وذلك في إطار ما وصفه بجهود توسيع وتعميق التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.
