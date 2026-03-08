الأحد 2026-03-08 11:57 ص

إسرائيل تستهدف طائرات مقاتلة من طراز "إف-14" بمطار أصفهان في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ، السبت، موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مجمعات في مطار أصفهان وسط إيران، قال إنها كانت تُخزَّن فيها طائرات مقاتلة من طراز "إف- 14 ". وأوضح البيان ا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ، السبت، موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مجمعات في مطار أصفهان وسط إيران، قال إنها كانت تُخزَّن فيها طائرات مقاتلة من طراز "إف- 14 ".


وأوضح البيان الصادر الأحد أن الهجمات نُفذت بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، وشملت أيضًا استهداف أنظمة رصد ودفاع جوي اعتُبرت مهدِّدة لطائرات سلاح الجو.

وأضاف أن هذه الضربات تأتي بعد يومين من تدمير 16 طائرة في مطار مهرآباد في طهران، وذلك في إطار ما وصفه بجهود توسيع وتعميق التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.
 
 


