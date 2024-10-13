 
الأحد 2024-10-13 12:20 م
 

إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية
صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية
الأحد، 13-10-2024 12:14 م
الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المسجد القديم في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد ودمّرته بالكامل، فيما لم تهدأ الغارات طيلة الليل، مستهدفة عدة بلدات، منها عيتا الشعب، ورومين، وكفركلا، والخيام، وسهل مرجعيون.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية كفر تبنيت فؤاد اسماعيل ياسين إنّ القرية الواقعة على بعد حوالى ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلماً “له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة”.

وأضاف: “في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه”، مشيراً إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قرابة الساعة 01:30 (ت.غ+3) من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفةً بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.
 
gnews

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