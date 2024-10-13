إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

وقال رئيس بلدية كفر تبنيت فؤاد اسماعيل ياسين إنّ القرية الواقعة على بعد حوالى ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلماً “له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة”.
وأضاف: “في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه”، مشيراً إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قرابة الساعة 01:30 (ت.غ+3) من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفةً بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.
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