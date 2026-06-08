إسرائيل تستهدف مصنعًا للبتروكيماويات جنوب إيران

وأضاف أن أجزاء من المصنع تضررت جراء الهجوم بمقذوف إسرائيلي.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا عسكرية في غرب ووسط إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.
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