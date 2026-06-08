الإثنين 2026-06-08 08:43 ص

إسرائيل تستهدف مصنعًا للبتروكيماويات جنوب إيران

إسرائيل تستهدف مصنعًا للبتروكيماويات جنوب إيران
إسرائيل تستهدف مصنعًا للبتروكيماويات جنوب إيران
 
الإثنين، 08-06-2026 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة فارس الإيرانية عن نائب الحاكم المحلي لشؤون الأمن في إقليم خوزستان الإيراني، الاثنين، أن مصنع قارون للبتروكيماويات القريب من مدينة بندر ماهشهر في جنوب غرب البلاد تعرّض للقصف.اضافة اعلان


وأضاف أن أجزاء من المصنع تضررت جراء الهجوم بمقذوف إسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا عسكرية في غرب ووسط إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.
 
 


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