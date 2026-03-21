إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

وأوضح أن سلاح الجو نفّذ الهجوم بتوجيه استخباراتي دقيق، مستهدفًا منشأة إضافية تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية ومنظومة الصواريخ الباليستية.
وأشار البيان إلى أن موقع جامعة "مالك أشتر" يُستخدم من قبل الجهات العسكرية الإيرانية لتطوير مكونات تدخل في برامج التسلح، بما في ذلك ما يتعلق بالقدرات النووية ووسائل القتال.
وأضاف أن الجامعة تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخضع لعقوبات دولية منذ سنوات طويلة بسبب دورها في دعم البرنامج النووي وتطوير الصواريخ الباليستية.
وبيّن الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربة تأتي ضمن ما وصفه بجهود مستمرة لإضعاف قدرات إيران على التقدم نحو امتلاك سلاح نووي، وذلك في إطار عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى استهداف بنية النظام.
وأكد في ختام بيانه أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
