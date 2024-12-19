إسرائيل تشن سلسلة غارات على صنعاء والحديدة

الوكيل الإخباري- شنت إسرائيل فجر اليوم الخميس غارات جوية على منشآتٍ في صنعاء والحديدة، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ يمني جديد.

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وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن إسرائيل هي التي نفذت "العدوانِ" على المدينتين.



من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على صنعاء.



كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بشأن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمن.



وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن.



وفي تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلةٍ من "الغارات العدوانية".



وأضافت أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.



وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.



وقالت القناة إن القوات المسلحة اليمنية -الخاضعة للحوثيين- ستصدر بياناً وصفته بالمهم خلال الساعات القادمة.



وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي انفجارات عنيفة جراء غارات على صنعاء.



وشنت إسرائيل هجوماً جوياً كبيراً على الحديدة ومناطق قريبة منها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بذريعة الرد على هجمات بالصواريخ والمسيّرات انطلقت من اليمن.



كما تعرضت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى في السابق لغارات أميركية وبريطانية.



وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من عام، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب وإيلات.



كما أنهم يهاجمون السفن الحربية الأميركية في المنطقة رداً على ضربات التحالف الأميركي البريطاني التي تستهدفهم في اليمن.