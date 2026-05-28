الخميس 2026-05-28 11:40 ص

إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

لبنان
لبنان
 
الخميس، 28-05-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

أضاف البيان الذي أُرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر، "أنتم موجودون بالقرب من مبان يستخدمها حزب الله الإرهابي. حرصا على سلامتكم عليكم إخلاؤها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وأعلن الجيش، الخميس مقتل جندية من صفوفه الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع آذار إلى 24 جنديا.

وقال الجيش في بيان مقتضب "قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاما، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل".

ولاحقا قال الجيش في بيان آخر على تطبيق تليغرام إنه بدأ "بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

طهران

عربي ودولي إيران: ندين انتهاكات أمريكا المتكررة لوقف إطلاق النار

لبنان

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية بعد ضربات قرب بندر عباس

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عالميا

براميل نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا الخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 