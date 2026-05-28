إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".
أضاف البيان الذي أُرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر، "أنتم موجودون بالقرب من مبان يستخدمها حزب الله الإرهابي. حرصا على سلامتكم عليكم إخلاؤها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".
وأعلن الجيش، الخميس مقتل جندية من صفوفه الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع آذار إلى 24 جنديا.
وقال الجيش في بيان مقتضب "قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاما، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل".
ولاحقا قال الجيش في بيان آخر على تطبيق تليغرام إنه بدأ "بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور".
