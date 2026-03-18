إسرائيل تشن غارة جوية على وسط بيروت

09:43 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت إسرائيل حي الباشورة في وسط بيروت، الأربعاء، حيث سُمع دوي انفجار قوي في المنطقة بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا حثّ فيه السكان على إخلاء مبنى قبيل الهجوم.





وجاء الهجوم في إطار موجة أوسع من الغارات الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، استهدفت أيضًا أجزاءً أخرى من العاصمة، فضلًا عن المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، في إشارة إلى تصعيد الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية أخرى على بيروت أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 24 آخرين، في وقت سابق الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة القول إن ما لا يقل عن 14 شخصًا قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على جنوب وشرق لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.



وتُغرق الغارات الجديدة لبنان أكثر في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، بعد أن هاجم حزب الله إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) ثأرًا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني. وردّت إسرائيل بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في لبنان، وأجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.









