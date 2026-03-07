إسرائيل تشن موجة هجمات بواسطة أكثر من 80 طائرة على طهران ووسط إيران

09:34 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن أكثر من 80 طائرة تابعة لسلاح الجو شنت غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية رئيسية إيرانية في طهران ووسط إيران، وفق ما أعلن الجيش عبر منصة إكس. اضافة اعلان





وقال الجيش إن الضربات طالت جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تُستخدم لتدريب ضباط الحرس الثوري ومجمع تجميعهم، إضافة إلى مستودعات لتخزين الصواريخ الباليستية وبنية تحتية تحت الأرض لقيادة الصواريخ.



وأضاف أن الغارات استهدفت كذلك مواقع لإطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل في غرب ووسط إيران.



وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف إسرائيل.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





