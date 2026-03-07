السبت 2026-03-07 01:13 م

إسرائيل تشن موجة هجمات بواسطة أكثر من 80 طائرة على طهران ووسط إيران

إسرائيل تشن موجة هجمات بواسطة أكثر من 80 طائرة على طهران ووسط إيران
أرشيفية
 
السبت، 07-03-2026 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن أكثر من 80 طائرة تابعة لسلاح الجو شنت غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية رئيسية إيرانية في طهران ووسط إيران، وفق ما أعلن الجيش عبر منصة إكس.اضافة اعلان


وقال الجيش إن الضربات طالت جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تُستخدم لتدريب ضباط الحرس الثوري ومجمع تجميعهم، إضافة إلى مستودعات لتخزين الصواريخ الباليستية وبنية تحتية تحت الأرض لقيادة الصواريخ.

وأضاف أن الغارات استهدفت كذلك مواقع لإطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل في غرب ووسط إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف إسرائيل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

مبان مدمرة في قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة

إطلاق صفارات الإنذار

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أضرار ناجمة عن غارة إيرانية بطائرة مسيّرة على أحد المباني في البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر السبت

البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

عربي ودولي البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا



 






الأكثر مشاهدة