إسرائيل تشن هجوما على إيران "هو الأعنف" منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد أنه يشن غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "العاصمة تتعرض لهجمات جوية هي الأعنف منذ بدء الحرب"، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف معادية غربي طهران.



واستهدفت إيران أمس السبت مدينة عراد جنوبي إسرائيل بصاروخ مباشر خلف عشرات الإصابات الخطيرة والمتوسطة.