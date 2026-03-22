إسرائيل تشن هجوما على إيران "هو الأعنف" منذ بدء الحرب

الأحد، 22-03-2026 08:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد أنه يشن غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "العاصمة تتعرض لهجمات جوية هي الأعنف منذ بدء الحرب"، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف معادية غربي طهران.


واستهدفت إيران أمس السبت مدينة عراد جنوبي إسرائيل بصاروخ مباشر خلف عشرات الإصابات الخطيرة والمتوسطة.


كما تعرضت مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إٍسرائيل لهجوم إيراني قالت إنه جاء ردا على تعرض منشأة نطنز النووية في وسط الجمهورية الإسلامية لضربة في وقت سابق السبت، في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

 
 


