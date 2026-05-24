إسرائيل تصادق على خططها العسكرية شمالا بالتزامن مع ترتيبات أمريكية إيرانية لهدنة الـ 60 يوما

ذكر تقرير "القناة 12" العبرية أن رئيس الأركان زامير وصل إلى مركز القيادة الشمالية في الجيش للمصادقة على الخطط الخاصة بمواصلة العمليات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي وسط الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات.
وأوضحت أن "حتى صدور تعليمات مغايرة، تستمر الاستعدادات والعمليات كالمعتاد".
وعلى صعيد متصل، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر مطّلع قوله: "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبّر خلال محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني، ومن الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران".
وأفاد موقع "أكسيوس" بأن واشنطن وطهران قد توقعان تفاهما لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتضمن فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه.
