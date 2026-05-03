الأحد 2026-05-03 01:10 م

إسرائيل تصادق على شراء سربين جديدين من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" من الولايات المتحدة

إسرائيل تصادق على شراء سربين جديدين من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" من الولايات المتحدة
إسرائيل تصادق على شراء سربين جديدين من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" من الولايات المتحدةإسرائيل تصادق على شراء سربين جديدين من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" من الولايات المتحدة
 
الأحد، 03-05-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للمشتريات وافقت على خطة وزارة الدفاع الإسرائيلية لشراء سربين جديدين من المقاتلات من الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للمشتريات وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على خطة وزارة الدفاع الإسرائيلية لاقتناء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة: سرب رابع من طائرات "إف-35" المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، وسرب ثانٍ من طائرات "إف-15 إيه" المصنعة من قبل شركة بوينغ.

وتُقدَّر قيمة الصفقات بعشرات المليارات من الشواكل، وتشمل أيضًا دمج السربين في القوات الجوية، والدعم الشامل، وقطع الغيار، والخدمات اللوجستية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن هذه الخطوة الأولى تأتي ضمن خطة بناء القوات للعقد المقبل، والتي رُصدت لها ميزانية قدرها 350 مليار شيكل.

وقد تمت الموافقة قبل أقل من شهر من انتهاء الحرب مع إيران، مع إمكانية تجديدها لاحقًا.

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الدروس العملية المستفادة من الحرب الإيرانية الثانية تستلزم مواصلة تسريع بناء القوات الجوية لضمان تفوقها في العقود المقبلة.

وأضاف: "سيكون على القوات الجوية أن تقود قفزة تكنولوجية في تطوير ودمج قدرات الطيران الذاتي وأنظمة الدفاع المتقدمة في الفضاء".

وقال مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام: "نحن ملتزمون بالتحرك الآن لضمان التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي لعقد أو أكثر. إن الجمع بين القدرات المتنوعة للسربين سيوفر للقوات الجوية مرونة كاملة للتعامل مع سيناريوهات قتالية متنوعة".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

طب وصحة هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

البطيخ

طب وصحة البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟

احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

طب وصحة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

أخبار الشركات مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

اقتصاد محلي حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

ب

أخبار محلية مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند"

ل

أخبار محلية حسان: سنعمل بسرعة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

يوتيوب

تكنولوجيا يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 