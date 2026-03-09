إسرائيل تضرب "بنى تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

02:07 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران، وهو أول إعلان من نوعه منذ اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية.





هزّت انفجارات قوية العاصمة الإيرانية الاثنين، في ظل تواصل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة لليوم العاشر.



ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي ضُربت في طهران، لكن الانفجارات سُمعت في مختلف أنحاء المدينة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، بعد وقت قصير من إعلانه تنفيذ ضربات على حزب الله في لبنان، أن قواته "بدأت موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في وسط إيران".



وشملت الأهداف وفق بيان الجيش منشأة لإنتاج محركات الصواريخ وعدة مواقع لإطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى.



وقال الجيش إنه يواصل توسيع الضربة الموجهة للبنى التحتية العسكرية لقوات الأمن الداخلي والباسيج.



ومن بين الأهداف أيضا "مقر قيادة الفيلق اللوائي" و" مقر قيادة قوات الأمن الداخلي" في أصفهان، و"قاعدة كان يستخدمها الحرس الثوري والباسيج"، و"مقر القيادة التابع لشرطة الحرس الثوري"، بحسب البيان.



ووصف البيان قوات الأمن الداخلي الإيراني والباسيج بأنها "جزء من القوى التابعة للنظام الإرهابي الإيراني التي مارست الإرهاب خلال سنوات عديدة" و"قمع المواطنين الإيرانيين واتباع العنف الشديد ضدهم بشكل منتظم".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً باتجاه وسط إسرائيل، ما أسفر عن وقوع إصابات.



وقال نجمة داود الحمراء، جهاز الإسعاف الإسرائيلي، إن إصابتين خطيرتين سُجلتا في بلدة إيهود قرب مطار بن غوريون شرق تل أبيب.



من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن الإسعاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا أيضاً في مدينة يهود شمالي تل أبيب.



وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ العنقودي سقط في مدينة بات يام جنوب تل أبيب.



بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إيران أطلقت الصاروخ العنقودي قبل وقت قصير باتجاه وسط إسرائيل، في أحدث تصعيد ضمن المواجهة العسكرية المتواصلة بين الطرفين.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

وفي الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.









