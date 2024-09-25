 
الأربعاء 2024-09-25 01:58 م
 
 

إسرائيل تضرب لبنان بقنبلة "المطرقة" الزلزالية .. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 01:21 م
الوكيل الإخباري-   شعر سكان لبنان بـ"هزات غير عادية"، في اليومين الماضيين مترافقة مع القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مواقع متفرقة لحزب الله.اضافة اعلان


هذه الهزات الأرضية التي يشعر بها السكان ناتجة عن هذه قنابل اسمها "المطرقة" تستخدمها إسرائيل في حربها ضد حزب الله تم تصميمها لتدمير الأنفاق تحت الأرض، ويمكن للبنانيين الشعور بها من خلال ارتجاج المباني حتى وإن كانوا في مناطق بعيدة جدا عن الموقع المستهدف.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية أطلقت عليها اسم صواريخ "شارون" الزلزالية.

وهذه القنابل مزودة بحزمة J-DAM، وهي مجموعة من أجهزة التوجيه التي تحول القنابل غير الموّجهة إلى قنابل "ذكية" تُدار عبر نظام GPS، مما يرفع من دقة إصابة الأهداف ويزيد من قدرة القنبلة على اختراق التحصينات شديدة العمق التي قد تكون موجودة تحت الأرض.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

غلاف فيلم حلوة يا أرضي

أخبار محلية الأردن يرشح فيلم "حلوة يا أرضي" لجوائز الأوسكار

المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي خامنئي ينتقد الصمت "المخزي" وحفيد الخميني يوجه رسالة لحزب الله

تعبيرية

خاص بالوكيل تركوا وظائفهم بالخليج للعمل بالحكومة.. والاجراءات تجلسهم في منازلهم لأشهر

جلالة الملك خلال القاء خطاب في مقر الأمم المتحدة

ترند أردنيون على خطاب جلالة الملك: كلنا معك سيدنا

صور المخدرات المضبوطة

عربي ودولي ضبط أكبر صفقة مخدرات داخل شحنة سجاد في مصر .. صورة

تعبيرية

طب وصحة هل جفاف الفم يشير للإصابة بالسكري؟

قوات حزب الله

عربي ودولي مصادر تعدد لرويترز أسباب صمود حزب الله

حسام حبيب ، تامر عاشور

فن ومشاهير حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور



 


الأكثر مشاهدة