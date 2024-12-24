إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

وأضاف "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره".
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