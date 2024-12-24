 
الثلاثاء 2024-12-24 07:47 م
 

إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الثلاثاء، 24-12-2024 07:07 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "طلبت من رئيسة مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم".

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وأضاف "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره".

 
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