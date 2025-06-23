إسرائيل تطلب من سكان طهران الابتعاد عن القواعد العسكرية

الوكيل الإخباري- ذكر منشور للجيش الإسرائيلي على منصة إكس باللغتين الفارسية والعربية أن الجيش أصدر الاثنين تحذيرا لسكان طهران بضرورة الابتعاد عن مراكز إنتاج الأسلحة والقواعد العسكرية.

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وبدأت إسرائيل في 13 حزيران هجوما واسع النطاق على إيران استهدف على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية.