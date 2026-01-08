إسرائيل تطلق النار على سفينة حربية مصرية في المياه الإقليمية للقطاع

وفي التفاصيل، قالت القناة العبرية إن سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها.
وأضافت أن السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية.
ووفق المصدر ذاته، غادرت السفينة المصرية شبه جزيرة سيناء ودخلت المنطقة البحرية التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصارا بحريا.
وعندما تم رصد السفينة، أُرسلت سُفن حربية من قاعدة أشدود البحرية وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى مصر، وبينما كانت تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية وعادت أدراجها.
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سفينة مصرية دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية لفترة وجيزة، وتصرفت القوات الإسرائيلية وفقا للإجراءات المتبعة، وطلبت من السفينة التوقف، ولعدم استجابتها تم اتخاذ إجراءات صدّها وغيرت السفينة اتجاهها نحو المياه المصرية.
وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي للقناة 13 مساء الخميس، بأن المصريين يتحملون مسؤولية هذا الحادث، وقد أقروا بمسؤوليتهم عنه.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يصدم ترامب بقرار عاجل
-
انقطاع الإنترنت في جميع المحافظات الإيرانية
-
هذا ما رفضته زوجة مادورو قبيل القبض على زوجها في فنزويلا
-
روسيا تدعو الولايات المتحدة للالتزام بقانون البحار الدولي
-
"حنظلة" الإيرانية تهدد بتوجيه "صدمة" لجهاز الموساد الإسرائيلي
-
رئيس البرازيل يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون لخفض فترة سجن بولسونارو
-
رسالة مصرية حاسمة بشأن السودان: لن نسمح بالتقسيم وتهديد أمننا القومي
-
الخزانة الأمريكية تعلن انسحاب الولايات المتحدة من صندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر