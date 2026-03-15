إسرائيل تعاني من نقص حاد للغاية في مخزون الأنظمة الاعتراضية

الوكيل الإخباري- ذكرت منصة "سيمافور" الإخبارية، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أيام بأنها تعاني من نقص حاد في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار الصراع مع إيران.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير حتى الآن.



وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة على علم بنقص قدرات إسرائيل منذ أشهر.