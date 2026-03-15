الإثنين 2026-03-16 06:50 م

إسرائيل تعاني من نقص حاد للغاية في مخزون الأنظمة الاعتراضية

أرشيفية
 
الأحد، 15-03-2026 12:49 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت منصة "سيمافور" الإخبارية، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أيام بأنها تعاني من نقص حاد في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار الصراع مع إيران.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير حتى الآن.


وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة على علم بنقص قدرات إسرائيل منذ أشهر.


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

 
 


