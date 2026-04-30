الخميس 2026-04-30 09:44 ص

إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية

الخميس، 30-04-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال منظمو أسطول سفن مساعدات متجهة لقطاع غزة، اليوم الخميس، إن إسرائيل اعترضت سفناً في المياه الدولية قرب اليونان، مستنكرين هذه الخطوة التي وصفوها بأنها "استفحال لإفلات إسرائيل من العقاب".اضافة اعلان


وأبحر أسطول ثانٍ يحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة من برشلونة في إسبانيا في 12 أبريل (نيسان)، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت مبادرة (أسطول الصمود العالمي) أن إسرائيل سيطرت على السفن على بعد مئات الأميال من غزة، وقالت في بيان: "هذه قرصنة... هذا احتجاز غير قانوني لبشر في عرض البحر قرب جزيرة كريت، وهو تأكيد على أن إسرائيل تستطيع العمل بإفلات تام من العقاب، بعيداً جداً عن حدودها، ودون تحمل أي عواقب".

وقال داني دانون، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن الأسطول "تم إيقافه قبل الوصول إلى منطقتنا".

وكتب في منشور على "إكس": "جنودنا البواسل في جيش الدفاع الإسرائيلي يتصرفون بمهنية وإصرار في التعامل مع مجموعة من المحرضين المتوهمين الساعين للفت الانتباه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف أسطولاً سابقاً نظمته المبادرة نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمحاولة الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبري وأكثر من 450 مشاركاً.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على جميع منافذ قطاع غزة، حجب الإمدادات عن سكانه الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، فيما يقول الفلسطينيون وهيئات الإغاثة الدولية إن الإمدادات التي تصل إلى القطاع لا تزال غير كافية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، واشتمل على ضمانات بزيادة المساعدات.

العربية
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الأكثر مشاهدة

 