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إسرائيل تعترض مسيّرتين في إيلات.. وفصائل عراقية تتبنى الهجوم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 07:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

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وأعلنت ما تُطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفًا حيويًا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.


وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".


وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

 

سكاي نيوز عربية

 
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