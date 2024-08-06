إسرائيل تعترض هدفا جويا عبر من لبنان

وأضاف الجيش في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في كيرم بن زيمرا وغوش حلاق، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان".
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا عدد كبير من الدول مواطنيها لمغادرة لبنان، كما أعلنت شركات طيران عدة وقف رحلاتها إلى المنطقة.
وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت اغتالت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.
-
أخبار متعلقة
-
4 قتلى بعاصفة تضرب الولايات المتحدة
-
العراق وإيطاليا يدعوان لتجنب التصعيد الإقليمي واللجوء للدبلوماسية
-
هاريس تفوز رسميا بترشيح حزبها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
-
مسؤول يتحدث عن موعد الرد الإيراني على الاحتلال
-
12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية بسماء بغداد
-
نائب أميركي يكشف توقعاته بشأن الرد الإيراني على الاحتلال
-
طهران: انفجارات أصفهان سببها تدريبات عسكرية
-
صحيفة أميركية تكشف ما طلبت إيران من روسيا