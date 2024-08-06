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إسرائيل تعترض هدفا جويا عبر من لبنان

يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف وسط مخاوف من توسع الحرب
يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف وسط مخاوف من توسع الحرب




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت هدفًا جويًا  عبر من لبنان.


وأضاف الجيش في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في كيرم بن زيمرا وغوش حلاق، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان".
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.


وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا عدد كبير من الدول مواطنيها لمغادرة لبنان، كما أعلنت شركات طيران عدة وقف رحلاتها إلى المنطقة.


وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت اغتالت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.

 

سكاي نيوز عربية

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