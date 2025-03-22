إسرائيل تعترض 3 صواريخ قادمة من لبنان

وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن حكومة لبنان تتحمل مسؤولية أي صاروخ يطلق من أراضيها.
وأضاف كاتس "أصدرت تعليمات للجيش بالرد على إطلاق الصواريخ من لبنان".
وكالات
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