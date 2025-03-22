إسرائيل تعترض 3 صواريخ قادمة من لبنان

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه اعترض ثلاثة صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.



وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن حكومة لبنان تتحمل مسؤولية أي صاروخ يطلق من أراضيها.



وأضاف كاتس "أصدرت تعليمات للجيش بالرد على إطلاق الصواريخ من لبنان".





اضافة اعلان