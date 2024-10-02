إسرائيل تعترف بتضرر قواعدها الجوية جراء الضربة الإيرانية

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".
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