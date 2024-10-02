 
الأربعاء 2024-10-02 09:50 م
 

إسرائيل تعترف بتضرر قواعدها الجوية جراء الضربة الإيرانية

جانب من الصواريخ الإيرانية
جانب من الصواريخ الإيرانية
الأربعاء، 02-10-2024 08:42 م
الوكيل الإخباري-   أقر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.اضافة اعلان


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".
 
gnews

أحدث الأخبار

حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني الأردني يشكل المحكمة الحزبية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القضايا الداخلية

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية ايقاف رفع الطاقة الاستيعابية لمجال تكنولوجيا المعلومات

نقود

أخبار محلية مطابة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عربي ودولي بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

الجامعة الأردنية

أخبار محلية تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء

جانب من الصواريخ الإيرانية

عربي ودولي إسرائيل تعترف بتضرر قواعدها الجوية جراء الضربة الإيرانية

لبنان

عربي ودولي استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة



 


الأكثر مشاهدة