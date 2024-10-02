إسرائيل تعترف بتضرر قواعدها الجوية جراء الضربة الإيرانية

08:42 م

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الوكيل الإخباري- أقر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها. اضافة اعلان





وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".