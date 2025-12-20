الأحد 2025-12-21 01:11 ص

إسرائيل تعتقل مشتبهًا بانتمائه إلى "داعش" في سوريا
السبت، 20-12-2025 11:27 م
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته اعتقلت شخصًا تشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونقلته إلى إسرائيل.


وقال الجيش في بيان إن "الجنود أنجزوا (الأربعاء) عملية في منطقة الرفيد في جنوب سوريا لاعتقال إرهابي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف: "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات".

سكاي نيوز
 
 


