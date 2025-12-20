إسرائيل تعتقل مشتبهًا بانتمائه إلى "داعش" في سوريا

وقال الجيش في بيان إن "الجنود أنجزوا (الأربعاء) عملية في منطقة الرفيد في جنوب سوريا لاعتقال إرهابي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف: "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات".
سكاي نيوز
