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إسرائيل تعلق على "غارة البسطة".. وحزب الله يواصل استهدافاته

أسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل
أسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل
الإثنين، 25-11-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله في بيانين منفصلين صدرا صباح الإثنين، أن عناصره استهدفت اليوم تجمعا لقوات إسرائيلية عند مثلّث دير ميماس– كفركلا، وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، بـ"صلية صاروخية"، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن حزب الله قوله إنه تم استهداف عند الساعة 10:20 من يوم الاثنين تجمعا لقوات إسرائيلية "عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية".

وأضاف: "كما (استهدفنا) عند الساعة 08:45 من اليوم الإثنين قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

ومنا جانبها قالت إسرائيل، الإثنين، لوكالة فرانس برس إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت السبت، استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله.

ورد الجيش على استفسارات وكالة فرانس برس في بيان مقتضب جاء فيه "قصف الجيش الإسرائيلي مركز قيادة لحزب الله".

وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وكان مصدر أمني لبناني أفاد وكالة فرانس برس بأن "قياديا كبيرا" في حزب الله استهدف في الغارة الإسرائيلية، في حين نفى نائب عن حزب الله أن تكون أي "شخصية" من التنظيم متواجدة في المكان عند وقوع الغارة.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن "الضربة الإسرائيلية في البسطة كانت تستهدف شخصية قيادية في حزب الله"، من دون أن يؤكد إن كان المستهدف استشهد أم لا.


سكاي نيوز
 
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أسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل

عربي ودولي إسرائيل تعلق على "غارة البسطة".. وحزب الله يواصل استهدافاته



 




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