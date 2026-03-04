الأربعاء 2026-03-04 01:44 ص

إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران

الأربعاء، 04-03-2026 01:04 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعا عسكريا سريا تحت الارض مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني قرب طهران، وقضى بذلك على "عنصر حيوي في قدرة النظام الايراني على تطوير أسلحة ذرية".

وأورد بيان للجيش أن الاستخبارات العسكرية "واصلت متابعة أنشطة (علماء ايرانيين) وحددت مكان قاعدتهم الجديدة (مما اتاح توجيه) ضربة دقيقة على المجمع السري تحت الارض".

 
 


