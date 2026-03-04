إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران

الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعا عسكريا سريا تحت الارض مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني قرب طهران، وقضى بذلك على "عنصر حيوي في قدرة النظام الايراني على تطوير أسلحة ذرية".

