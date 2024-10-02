إسرائيل تعلن أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل"

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الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “شخصاً غير مرغوب فيه”، ما يعني منعه من دخول البلاد، رداً على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية. اضافة اعلان





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن “أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي ، هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.



وكالات