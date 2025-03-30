إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة جديدة لتهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر.



وأوضحت الإعلام الإسرائيلي أن قوات من لواء باران التابع للجيش الإسرائيلي، ووحدة دفاعية من القيادة البحرية الجنوبية، وقوات حرس الحدود، تمكنوا من تحديد طائرة مسيرة كانت تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية.



ووفق موقع eilatredc الإخباري الإسرائيلي فقد تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة المنطقة الجنوبية وحرس الحدود من إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود المصرية.



وتمكنت القوات العاملة في المنطقة من إحباط عملية التهريب وضبط 9 أسلحة وطائرة مسيرة.

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وأشار إلى تسليم الطائرة المسيرة والأسلحة المضبوطة إلى وحدة الشرطة العسكرية

بالمنطقة الجنوبية لمزيد من المعالجة والتحقيق.