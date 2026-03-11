الأربعاء 2026-03-11 01:22 ص

إسرائيل تعلن إطلاق "موجة غارات" على إيران

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران
طهران
 
الأربعاء، 11-03-2026 01:16 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "موجة غارات" إضافية على طهران، بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية.

وجاء في بيان للجيش على منصة إكس "جيش الدفاع أطلق في هذه الأثناء موجة غارات إضافية في طهران لاستهداف بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني".

 
 


