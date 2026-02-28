إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي بالكامل

الوكيل الإخباري- أصدرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، السبت، توجيهاتٍ لهيئة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، عقب الهجوم على إيران.

ودعت الوزيرة إلى عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر، كما طلبت من المسافرين في الخارج مراجعة وسائل الإعلام وشركات الطيران لمعرفة مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي.



وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.