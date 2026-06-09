إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن"

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء إنه اعترض هدفا جويا أطلق من اليمن لكن من دون وقوع إصابات. اضافة اعلان





وأوضح الجيش الإسرائيلي "تم اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن. انتهى الحادث. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات" مشيرا إلى أنه وقع في منطقة إيلات.





