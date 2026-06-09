إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن"

وأوضح الجيش الإسرائيلي "تم اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن. انتهى الحادث. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات" مشيرا إلى أنه وقع في منطقة إيلات.
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