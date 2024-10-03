 
الخميس 2024-10-03 09:17 ص
 

إسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي مشبوه قبالة سواحل تل أبيب

دخان يتصاعد من مرتفعات الجولان قرب بحيرة طبريا جراء صواريخ أطلقها «حزب الله» (أرشيفية - رويترز)
دخان يتصاعد من مرتفعات الجولان قرب بحيرة طبريا جراء صواريخ أطلقها «حزب الله» (أرشيفية - رويترز)
الخميس، 03-10-2024 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم (الخميس)، اعتراض «هدف جوي مشبوه» قبالة سواحل منطقة غوش دان في تل أبيب، وفقاً لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان

وسمع دوي انفجارات في وقت سابق في مناطق وسط إسرائيل وشارون وجوش دان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك حالة تأهب في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلي، محاولة اعتراض مسيّرة اخترقت الأجواء الليلة بمحيط تل أبيب.
 
gnews

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