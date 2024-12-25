إسرائيل تعلن اعتراض 5 صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع.. وإصابة 9

وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.
وذكر في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ"، مع شن الحوثيين في اليمن هجومًا صاروخيًا.
وتطلق جماعة الحوثي بشكل متكرر طائرات مُسيَّرة وصواريخ تجاه إسرائيل، قائلةً إنه يأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلف أكثر من 153 ألف شهيد وجريح.
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