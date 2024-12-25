إسرائيل تعلن اعتراض 5 صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع.. وإصابة 9

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن، وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

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وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.

وذكر في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ"، مع شن الحوثيين في اليمن هجومًا صاروخيًا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 9 أشخاص أصيبوا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.

