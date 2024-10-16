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إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي

علما إيران وإسرائيل
علما إيران وإسرائيل
الأربعاء، 16-10-2024 11:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي.

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وكانت الشرطة الإسرائيلية والشاباك قد أكدا قبل يومين "إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين".

 
gnews

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