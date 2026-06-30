إسرائيل تعلن اعتقال مواطن أمريكي بشبهة التجسس لصالح إيران

09:36 م

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية الإسرائيلية اعتقلت مواطنًا أمريكيًا قبل أسابيع بشبهة التجسس لصالح إيران. اضافة اعلان





وجرى اعتقال الشاب الأمريكي في إطار عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، عقب تلقي معلومات استخباراتية من أجهزة أمنية دولية.



وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مواطنًا أمريكيًا مقيمًا في إسرائيل مطلع الشهر الجاري، للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.



ووفق الشرطة، فإن الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر، دون الكشف عن هويته.



وذكرت الصحيفة، نقلًا عن تفاصيل التحقيق، أن الشاب نفّذ لصالح جهات استخباراتية إيرانية مهام مختلفة شملت "توثيق وتصوير مواقع حساسة".



وحسب التحقيق، تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة.



ونقلت الصحيفة عن ضابط التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، عميحاي بنتا، قوله: "خلال الأشهر الأخيرة، كُشف عن عدد من المتهمين بالتجسس لصالح العدو، وقد نفّذ بعضهم هذه الأفعال خلال فترة الحرب، وبذلك ساعدوا العدو على تنفيذ مخططاته داخل إسرائيل".



وأضاف: "سنواصل، بالتعاون مع جهاز الشاباك، رصد وكشف مثل هذه الجرائم، واعتقال وتقديم كل من يمسّ أمن الدولة ويعرض المستوطنين للخطر إلى العدالة".



وعلى مدى العامين الأخيرين، أعلنت إسرائيل اعتقال العشرات من مواطنيها، بينهم جنود، بشبهة التجسس لصالح إيران مقابل مبالغ مالية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".





