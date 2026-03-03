إسرائيل تعلن اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان

وكتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، عبر حسابها على موقع إكس: "هاجم الجيش خلال الليلة (الاثنين) في منطقة بيروت، وقضى على أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الساحة اللبنانية".
