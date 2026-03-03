إسرائيل تعلن اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان أدهم عدنان العثمان، خلال هجوم على بيروت.

