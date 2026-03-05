إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بدأ موجة واسعة من الضربات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في طهران، فيما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها.
ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظراً بحرياً على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
والأحد، أطلق حزب الله عدة صواريخ من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ رداً على اغتيال خامنئي، وجرّ ذلك لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
