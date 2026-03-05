الخميس 2026-03-05 10:44 ص

إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران

إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران
إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران
 
الخميس، 05-03-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن بدء موجة جديدة من الهجمات الواسعة النطاق على طهران.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بدأ موجة واسعة من الضربات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في طهران، فيما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها.

ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظراً بحرياً على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

والأحد، أطلق حزب الله عدة صواريخ من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ رداً على اغتيال خامنئي، وجرّ ذلك لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تيم حسن

فن ومشاهير فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا

علم كندا

عربي ودولي رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

عربي ودولي انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران

قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

عربي ودولي قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

جندي من الجيش الأسترالي

عربي ودولي رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط



 






الأكثر مشاهدة