إسرائيل تعلن تنفيذ "ضربات واسعة النطاق" على طهران

وقال الجيش في بيان "بدأ سلاح الجو الإسرائيلي موجة إضافية من الضربات ضد النظام الإرهابي الإيراني في قلب طهران".
