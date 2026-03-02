الإثنين 2026-03-02 05:05 ص

إسرائيل تعلن تنفيذ "ضربات واسعة النطاق" على طهران

آثار قصف إسرائيلي أميركي على طهران
الإثنين، 02-03-2026

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ "ضربات واسعة النطاق" على طهران الاثنين، بعد يومين من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال الجيش في بيان "بدأ سلاح الجو الإسرائيلي موجة إضافية من الضربات ضد النظام الإرهابي الإيراني في قلب طهران".

 
 


