إسرائيل تعلن شنّ غارة جوية على شرق لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان إنّ سلاح الجو "شنّ غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سلسلة غارات من الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جرود قوسايا ومحلة الشعرة – جنتا في السلسلة الشرقية.
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