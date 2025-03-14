إسرائيل تعلن شنّ غارة جوية على شرق لبنان

12:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723880 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ مقاتلاته شنّت غارة جوية على شرق لبنان، على رغم الهدنة السارية بين الطرفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال في بيان إنّ سلاح الجو "شنّ غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع".



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سلسلة غارات من الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جرود قوسايا ومحلة الشعرة – جنتا في السلسلة الشرقية.