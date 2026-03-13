الجمعة 2026-03-13 12:50 م

إسرائيل تعلن شن موجة واسعة من الضربات وانفجارات قوية تهز طهران

ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   هزّت سلسلة انفجارات قوية على فترات متقاربة طهران، الجمعة، وذلك في اليوم الـ14 من الحرب التي اندلعت بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة واسعة من الضربات في أنحاء طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات وأصوات طائرات مقاتلة في كرج غرب طهران.

أعلنت إسرائيل الجمعة، أنّها قصفت أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران أمس الخميس، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ الطائرات المقاتلة نفذت "20 ضربة واسعة النطاق" استهدفت "منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع، ومواقع إنتاج أسلحة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


